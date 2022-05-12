港媒：中共中宣部常務副部長李書磊已上任

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（中央社記者張謙香港12日電）據報導，中共中央宣傳部常務副部長李書磊已經上任，主持中宣部日常工作。

星島日報今天報導，根據央視新聞聯播畫面，在10日舉行的中國共產主義青年團成立100週年大會上，李書磊坐在中央組織部常務副部長姜信治與中央統戰部常務副部長陳小江之間。

報導表示，按照中共部委排列，依次為中組部、中宣部、統戰部，這顯示出李書磊已經出任中宣部常務副部長。

該報月前曾報導，前中宣部常務副部長王曉暉轉任中共四川省委書記後，其空缺將由李書磊接任。

據報導，李書磊今年58歲，有「北大神童」之稱，14歲考上北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中共中央黨校工作。

中共17大後，新任中央政治局常委習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據說習近平在黨內的一些講話稿出自其手。

2014年1月，李書磊外放福建省，擔任省委宣傳部長。兩年後，他重返北京擔任市紀委書記，其後出任中紀委副書記。

2020年底，他重返黨校主持日常工作，負責培訓中共高級幹部。

報導指出，中共高度重視意識形態工作，現任中宣部部長由政治局委員黃坤明兼任，李書磊如今主持中宣部日常工作。（編輯：李雅雯）1110512