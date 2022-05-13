港媒：共軍試射反艦飛彈 疑模擬攻擊蘇澳與關島

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（中央社台北13日電）據香港「南華早報」（SCMP）報導，最新衛星圖像顯示，共軍在新疆的軍事基地試射反艦飛彈，並引述台灣軍事分析專家的說法，疑似模擬攻擊台灣東部的軍港蘇澳及美軍的亞太戰略前沿關島。

報導說，從近期披露的衛星圖像，共軍已精進反艦飛彈的操練，由往昔鎖定大型且尺寸如航艦的目標物，如今則是針對較小型的艦艇與海軍基地。

報導指出，據海軍新江軍艦前艦長、海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩分析，這些圖像顯示，位於新疆省地廣人稀的塔克拉瑪干沙漠某處，有個海軍基地模擬停靠仿真艦艇的台灣東北部軍港，以及關島的多個軍事目標。

報導指出，呂禮詩說，他發現有處佈建非常相似位於台灣東部宜蘭縣的蘇澳軍港，並說：「我試著把（這處實體模型）對比美軍位於（日本）橫須賀與佐世保及（菲律賓）蘇比克灣的軍港，但最像蘇澳軍港。」

報導說，他表示，這座基地裡的模擬靶艦，推測是停靠在蘇澳軍港的紀德級驅逐艦。

報導指出，呂禮詩說：「這些實體模型與演訓規劃，推估是解放軍戰艦針對關島基地及蘇澳軍港的目標物，模擬發射鷹擊-21反艦彈道飛彈的精準打擊。」

報導另引述美國海軍研究協會新聞（USNI News）網頁11日刊載的消息，衛星圖像顯示，中國當局正沿著沙漠的邊陲，打造幅員遼闊的大型靶場，內建驅逐艦及碼頭的模型。

報導說，位於靶場的新目標物之一、也就是仿真的驅逐艦及碼頭是在去年12月完成，位於一艘幾可亂真的航艦模型西南方約13公里處。

報導指出，去年11月，總部在科羅拉多州的衛星圖像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）曝光這艘模擬航艦的位置。

報導引述美國海軍學院專欄作家沙頓（H.I.Sutton）的文章指出，今年2月解放軍試射飛彈摧毀了上述目標。

報導指出，沙頓表示，就這些實體模型的外貌、位置及遭到的攻擊推估，這些是彈道飛彈試射的目標物。

報導說，中國已至少研發兩款超音速反艦飛彈，分別是東風21D與東風26型，前者又名為「航艦殺手」，後者則被稱之為「關島快遞」，因東風26型的射程達5000公里，涵蓋美國本土外的重要軍事基地。

報導指出，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟表示，美國的航艦打擊群與兩棲戰備艦隊及兵力都集中在關島。關島是位於第一島鏈外的前沿軍事樞紐，更是解放軍飛彈鎖定的目標。

報導說，許瑞麟表示，蘇澳是戰略要港，用來確保台灣在戰時的海上補給不致斷絕，所以這也是解放軍優先鎖定的目標。

報導指出，他說：「解放軍在戰時將以飛彈攻擊台灣的關鍵設施，不僅是機場、（指管）中心、儲備掩體，還有軍港。」

報導說，許瑞麟表示：「蘇澳位於台灣東部，具備一定程度的戰略縱深，對比位於台灣西岸的另個重要軍港基隆，較不易遭受解放軍自海峽對岸，迎面而來的攻擊。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110513