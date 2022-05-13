不滿美國邀請台灣 中國缺席全球疫情線上峰會

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第二屆線上「全球COVID-19高峰會」12日舉行，由美國、貝里斯、德國、印尼等國共同舉辦。（圖取自twitter.com/USAmbUN）

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）第二屆線上「全球COVID-19高峰會」美東時間12日舉行，中國未參加。中國外交部今天說，由於美方不顧中方立場，違背一個中國原則，執意邀請台灣參加，因此中方無法出席。

這場線上全球疫情峰會由美國總統拜登主持，台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

據澎湃新聞報導，中國並未派人參與這場峰會，中國外交部發言人趙立堅13日在例行記者會中表示，中方歡迎一切有助於國際社會團結抗疫、科學抗疫的努力，但「反對任何國家借抗疫搞政治操弄」。

趙立堅說：「由於美方不顧中方嚴正立場，違背國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面參會，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻（視訊）峰會。」

他並稱，疫情發生以來，中國率先提出人類衛生健康共同體理念，充分發揮自身優勢，確保全球抗疫物資供應鏈穩定，積極推動疫苗國際合作，協助全球疫情防控。

趙立堅強調，疫情仍在全球肆虐，需要世界各國共同攜手應對。中方將繼續與國際社會一起，以實際行動彌合防疫鴻溝、構築防疫屏障，為早日終結疫情發揮積極作用。（編輯：楊昇儒）1110513