疫情衝擊信貸需求 分析：中國或加碼寬信用力度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國大幅低於預期及總量和結構都表現不佳的4月金融數據出爐後，再結合中國人行同步發布的數據，市場預期，官方可能加碼寬信用力度。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國人民銀行（央行）昨天發布的數據顯示，4月人民幣貸款增加6454億元，比上年同期少增8231億元；4月新增社會融資規模9102億元，比上年同期少增9468億元；廣義貨幣（M2）增速超預期，大幅上行0.8個百分點，至10.5%。

4月信貸比上年少增主要來自居民貸款及企業中長期貸款，兩者分別少增7453億和3953億元，其中4月居民部門的個人房貸、非住房消費貸、經營貸更是全部負增長。

報導引述浙商證券認為，信貸走弱有三方面原因，首先是COVID-19疫情衝擊居民消費、購屋行為及企業生產活動，信貸投放受阻；其次是信貸小月對存量貸款項目到期後的營銷活動減少，難以出現類似今年1、3月的信貸超量續作；第三是今年第一季大規模寬信用的透支影響。

興業研究則將4月信貸弱於2020年武漢疫情時期的原因歸咎於4點，包括：房市低迷的時間更長、消費者信心不足的時間更長、新訂單回落的時間更長以及上海金融業GDP占全國金融業GDP的比例更高，上海疫情因此對金融業的影響也高於武漢疫情時期。

據表示，4月新增社會融資規模為9102億元，其中投向實體貸款3616億元，創近10年單月新低，是社融大幅回落的主要拖累項。

與社會融資規模表現形成鮮明對比的是M2年增10.5%，月增0.8個點。

對此，廣發證券認為，主要因為4月大規模留抵退稅以及財政加快支出背景下，大量貨幣從政府部門轉向實體部門。

華泰證券分析，「究其原因，M2與社融增長的剪刀差主要反映在實體經濟融資需求本身已經連續4個季度走弱的背景下，4月疫情升級推升被動儲蓄並進一步打擊融資需求。單月居民儲蓄同比減少8677億元，新增貸款同比大幅收縮8231億元」。

由於4月金融數據在總量和結構上均表現不佳，市場對後續貨幣政策如何發力格外關注。央行在答記者提問中提及「加大穩健貨幣政策的實施力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加快落實已出台的政策措施，積極主動謀劃增量政策工具」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，中信證券認為，結構性政策工具將在未來一段時間持續發力，強化對重點領域和薄弱環節支持力度，以保障「寬信用」穩步實現。

浙商證券則認為，當前貨幣政策仍以穩增長、保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，貨幣政策核心仍在寬信用，推動信貸和社融增長，尤其是4月較弱的信貸、社融數據，可能意味著央行將加碼寬信用力度。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110514