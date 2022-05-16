搶救中國下滑經濟 分析：發消費券僅是短期治標

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（中央社台北16日電）中國面臨經濟下滑壓力，目標全年經濟成長率5.5%恐難達標。中國券商分析師認為，需求收縮是經濟難成長因素之一，振興消費政策待加強，長遠來看更需要增加人民可支配收入。

第一財經16日報導，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，中國經濟面臨成長壓力，其中一個因素來自需求收縮，這可分為內需和外需。外需非國內政策能控制；內需包括投資、消費兩大類，投資仰賴基建投資拉動，消費政策力度則有待加強。

李迅雷認為，4月分受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，消費數據更不樂觀，擴大消費是避免消費數據負成長首個要務。建議財政部門可考慮發行特別國債方式發放消費券。

他說，透過發放消費券以增加居民收入，更能直接地提高居民消費能力和消費慾望。基建投資是間接透過增加就業和投資機會以增加特定群體收入，勞動者在這一過程中可獲得多少收入，仍是未知數。

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李迅雷指出，不少地方發放了消費券，但是有規模過小、購買商品限制過多的問題，難以達到有效促進消費成效。

李迅雷坦言，疫情使得居民收入差距再拉大，原因是中低收入者多集中在勞動密集部門，容易受到疫情影響而被動歇業。疫情中發放消費券短期有效，但提振經濟長期手段仍要著重人民可支配收入在GDP中的比重；降低居民購房支出比例，才能達到國家提出的「讓群眾能消費、敢消費、願消費」目標。（編輯：李雅雯/邱國強）1110516