中國地方試探房住不炒紅線 怕不漲又怕漲過猛

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（中央社台北22日電）中國面臨經濟成長壓力，地方陸續鬆綁樓市政策，其中南京取消二手房限購但隨即撤回受矚；有機構報告指現在各地都在試探「房住不炒」紅線，怕房市不漲，又怕漲過猛，令民間觀望。

根據明報今天報導，5月20日南京傳出二手房取消限購訊息，「證券時報」報導，南京市多個房產交易中心工作人員均證實接到通知，無論是本地人還是外地人，購房套數不限，也不需要購房證明。

當天「南京房協」公眾號也發文稱，自5月20日起二手房交易毋須提供購房證明，被認為是政策的「官宣」；但當晚這份官宣就被刪除。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，取消購房限制可能會引起一輪新的炒作，所以各地政策放鬆的時候，需要堅持「房住不炒」紅線。

另據安信證券20日報告，民眾目前仍存在不能買、不敢買和不想買的問題，都在觀望。並引述地方住建系統人士表示，因為「房住不炒」是大前提，所以各地都在試探底線，「既怕它沒有起色，又怕它起得過猛」。

一家鄭州房地產機構另透露，有關部門委託其整理各地樓市鬆綁政策，啟動「二次救市」，例如考慮降低首付、全面鬆綁限購等。

今年3月，投資、出口、消費等中國經濟增長三指標全部下滑，只有基建投資支撐經濟發展。中國中央接連推出多項政策，4月中央政治局召開會議決定全面救市，雖重申「房住不炒」，但「支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求」。

中國國務院總理李克強5月18日再指出，「各地各部門要增強緊迫感，看得準的新措施能用盡用，5月份能出盡出」。

這篇報導指出，其實百餘城市今年已密集發布樓市「鬆動」措施，最初三、四線城市先行，3月初鄭州作為第一個省會城市全面救市，4月無錫、蘇州等跟進，5月杭州、東莞等也加入。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110522