加大力度救經濟 中國多家銀行降企業客戶手續費

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（中央社台北25日電）中國人民銀行、外匯管理局提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度，多家銀行推出優化帳戶服務、降低企業客戶業務手續費等措施，試圖加大力度紓困用戶，搶救疲軟經濟。

官媒新華社主辦媒體經濟參考報25日刊文表示，中國人民銀行、外匯管理局聚焦目前經濟痛點，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度，其中關鍵內容為優化對小微企業、個體工商戶等市場主體的支付服務。

報導提到，多家銀行業金融機構打出優化帳戶服務、降低手續費等服務。

文中舉例工商銀行所推出的措施。工商銀行運行管理部負責人毛群表示，提供初創企業線上線下一體化開戶、簡易開戶等便利化措施；推出「供應鏈1+1」異地見證開戶。對於外銷型企業，支援「線上提交一次申請、線下多個幣種帳戶一次開立、多個產品一次共用」等服務。

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降低支付業務手續費也是惠及市場主體的政策。北京銀行行長楊書劍說，北京銀行主動擴大受益群體，提前實施降手續費措施，加大讓利幅度。截至今年第1季，北京銀行減費讓利措施惠及小微企業、個體工商戶和其他企業客戶超過12萬戶。

楊書劍說，一家從事基因測序的醫療科技企業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期面臨融資難題，北京銀行作為該家企業專項再貸款唯一銀行，第一時間透過視訊會議為企業辦理手續，加速授信審批流程、迅速撥發貸款。後續還為企業提供免收開戶手續費、免收網銀同城轉帳手續費、企業網銀異地匯款手續費打折等優惠，主動減費讓利。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110525