影射疫情清零不可行 文章談打麻雀如何終結被刪

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國當下強調須對疫情「動態清零」，讓一些人聯想到1958年的「除四害運動」。一篇講述當年麻雀無法清零、最後高層只能放棄的文章，昨天在網上熱傳後已在微信上被刪文。

這篇名為「1958年，席捲全國的麻雀『清零』是如何終結的？」文章，24日晚間在微信公眾號「張所長」上發布後，迅速傳播，閱讀量很快突破10萬人以上，但文章只存活一天。

文章回顧1958年在中國大陸的打麻雀活動，用現在的話來說就是麻雀「清零」，麻雀最後並沒有消失。同時在兩年後，消滅麻雀的惡果開始顯現，城市樹木被吃光，農村糧食也開始減產。

文章開頭說，從這段歷史，能看到一個科學問題如何成為一個立場問題，以及人們是如何一步步陷入到麻雀「清零」的狂熱中去的。

中國在1950年代提出的「除四害」是指消滅老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子，認為它們對農業生產有害。

一開始也有科學家跳出來反對消滅麻雀，舉證消滅牠們會造成生態失衡，而且麻雀並不是只有害處。不過，文章指出，隨著一些反對消滅麻雀的言論被視為「右派」言論、是對制度的攻擊，1957年後半年，報紙上再也不見麻雀問題的討論。

根據文章，在官方提出消滅麻雀、一些知識分子紛紛表態支持後，「一場轟轟烈烈的滅麻雀活動開始了」，除了如今看來荒謬的各種趕麻雀、打麻雀方式，相關的數字造假也出現。

麻雀減少後的惡果開始出現。文章說，1959年春天，上海等一些大城市的樹木發生了嚴重的蟲災。一些科學家提出報告，強烈要求為麻雀「平反」。

文章結尾寫道：1960年春天，官方最新指示說：「除倉庫、秧田外，麻雀不要再打了。」隨後，會議正式通過文件，「除四害」中的「麻雀」改成「臭蟲」。 消滅麻雀，終成往事。

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目前，在中國的網路平台上仍然有一些其他關於1958年圍剿麻雀行動的文章，但它們不像這篇，在標題就凸顯了一場政策的終局。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的變異病毒株Omicron大流行後，加速改變許多國家的防疫政策，一方面加強施打疫苗，同時也採取與病毒共存政策。不過，中共總書記習近平多次強調要堅持動態清零政策。在此背景下，有關1958年中國「除四害」的歷史被許多網友重提，「借古鑑今」。（編輯：呂佳蓉）1110526