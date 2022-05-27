中國學者：美對中政策無新意 但強化全球涵義

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（中央社記者張淑伶北京27日電）美國國務卿布林肯昨天發表中國政策演說。中國學者時殷弘認為，其內容基本上沒有實質性的新意，新穎處在於俄烏戰爭背景下，美國的中國政策有了更顯著的全球涵義。

中國人民大學國際關係教授時殷弘告訴中央社記者，布林肯（Antony Blinken）演講基本上全盤重申近一年半來愈加明確和系統化的拜登政府對中戰略。特別是2021年3月白宮「國家安全戰略指南」報告內有關應對中國威脅的界定和應對方針，以及後續強調避免美中軍事衝突。

時殷弘說，除了關鍵戰略術語有所變換外，布林肯演講的適時或新穎處，只在於3個月來的俄烏戰爭，令美國對中政策有了更顯著的全球關聯和全球涵義。

這些「全球關聯與涵義」表現在，布林肯把對中國戰略概述為「投資、結盟、競爭」：投資即「投資美國實力的基礎—競爭能力、創新和民主」；結盟即「讓美國的努力與盟國和夥伴聯合起來，在共同事業中行事」；競爭即「運用這兩項關鍵資產，美國將與中國競爭，以捍衛自身利益和建設未來願景」。

此外，布林肯指責北京為俄烏戰爭「辯護」，認為這應給印太區域敲響警鐘；而且即使東歐戰火燃燒，中國也是全球既有秩序面對的首要長久威脅。

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台海議題也被納入全球背景。時殷弘說，布林肯特別強調了中國當前關於台灣議題的言行「深切地破壞穩定」，而「維護台海和平和穩定不僅是美國的利益，也是國際關切，對區域和全球安全和繁榮至關緊要。」

布林肯26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。他重申美國政策不變，但指責北京威脅日益嚴峻。美國仍致力於一個中國政策，該政策以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引，美方反對海峽兩岸任何一方片面改變現狀。（編輯：曹宇帆）1110527