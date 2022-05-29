財政撐不住 四川閬中要求自費常態化核檢惹民怨

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（中央社台北29日電）中國採清零方針因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），四川閬中要求30日起由民眾自費常態化核酸檢測，惹來民眾批評。為安撫民眾不滿情緒，官方今天下午緊急改口，改以「自願檢測」為原則。

閬中28日下午發布「閬中市疫情應急指揮部關於開展常態化核酸檢測的公告」。公告表示，30日起有序推進常態化核酸檢測，由鄉鎮（街道）按工作方案有序組織轄區居民到指定核酸檢測點自費檢測，每一人次人民幣3.5元（約新台幣15元）。

澎湃新聞29日報導，官方要求民眾自費配合常態化核酸檢測引來撻伐。一名閬中市民認為，近來地方沒有疫情發生，要求市民每週一次自費常態化核酸檢測，這很勞民傷財、沒有意義，身邊的人都在問「為什麼要讓我們自掏腰包進行常態化核酸檢測」。

國家醫療保障局先前宣布，常態化核酸檢測相關費用由各地政府負擔。一名醫保業人員接受媒體訪問表示，閬中讓民眾自費可能是因為地方財政真的沒錢了。

閬中官方一名自稱衛健委的工作人員回應，「這個事情本來就要自費，政府承擔不起，不可能一刀切，我們只是執行指令」。

由於民意反彈甚大，閬中29日下午緊急於微信公眾號健康閬中發布通知，直指30至31日期間第1輪全員常態化核酸採樣工作調整為「按照願檢盡檢原則自願檢測」。後續原定每週1次的常態化核酸檢測也調整為「倡議廣大市民結合自身實際與疫情防控形勢需要，自願就近前往便民核酸採樣點採樣檢測」。

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據財新網報導，人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建12日撰文指出，雖然核酸檢測價格一降再降，常態化核酸檢測仍可能給地方財政帶來壓力。政府展開全民免費常態化核酸檢測工作，或許能降低頻繁封控城市帶來的經濟損失，對於各地財政卻也帶來考驗。

許光建在文中指出，北京、上海、廣州等一、二線城市的財政能力或許能承擔起常態化核酸檢測成本；中小型城市本就面臨較大財政壓力，如果實行常態化核酸檢測，可能需要額外的財政工具支持。（編輯：李雅雯/邱國強）1110529