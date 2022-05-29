京津大學生接連抗議防疫 距真正覺醒仍有距離

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（中央社台北29日電）中國大學生抗議學校防疫措施持續蔓延。繼北京後，天津的天津大學及南開大學學生也跟進，成功獲得校方讓步。其中，天津大學學生喊出「打倒官僚主義」口號，南開大學學生則掛出抗議標語。

接連在北京、天津發生的這股大學生抗議風潮，引起中國內部不少知情者關注，也引發海內外討論。有人認為，中國大學生經過10多年的「歲月靜好」階段，總算懂得「覺醒」了；但也有人認為，這些學生關心的畢竟只是自己的切身權益，和1989年及其他階段中國大學生關心國家社會的「覺醒」，仍有很大距離。

不過，由於時間接近六四事件33週年，包括影片、照片甚至文字等與學生抗議有關的相關訊息，在中國網路上都被刪除殆盡，但仍有人源源不斷地以截圖等方式，嘗試突破封鎖傳播相關訊息。

綜合中國網路訊息及海外媒體報導，就在天津市政府26日晚間宣布全市翌日進入「原地相對靜止」狀態的同時，天津大學逾100名學生聚集在校內的北洋廣場，帶頭的學生除要求校方領導階層出面對話，改變不准學生返家的不合理作法，還帶領其他學生高喊「打倒形式主義！打倒官僚主義」的口號。

除上述高喊口號的場景外，網路流傳的另一段影片顯示，一名背對鏡頭的女性教職員詢問學生「要不要各學院選出自己的代表」頭校方對話，但遭到學生反對。她接著問「大家的意思，是要校領導來和我們所有人一起解決問題是嗎」，學生齊聲回答「對，叫校領導來」。

有網友事後透露，天津大學學生抗議的過程中，當地警方也派出警車前往現場監控，但截至目前尚未傳出學生遭騷擾及秋後算帳的情事。另有網友表示，經過這場抗議，天津大學校方已於27日回應學生訴求，逐步開放學生返鄉。

而同在天津的南開大學，在封校多天下，學生不滿情緒早已累積。27日前後，有學生在校內教學樓懸掛「自絕於社會」的標語，指責校方的封校措施；更有學生在校內新設的隔離圍籬上，噴上「我要當自由的大學生」字樣，更有學生在疑似宿舍的牆上張貼反對繼續封校的標語。

事後，南開大學學生也透過網路表示，經學生聚集抗議後，校方也宣布開放符合條件的學生「有序返鄉」。

北京、天津大學生相繼發動校園內聚集抗議，在中國內部能獲得訊息的知情者圈子中，引起不少討論，並相信這些學生勢必知道他校發生過的抗議事件，加上防疫措施確已怨聲載道，才會鼓起勇氣發起抗議，且迅速獲得響應。

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雖有部分支持民主理念的中國民眾，對大學生終於敢於團結發聲感到欣慰，認為「有總比沒有好」。但另有人認為，經過30年形同一個世代的壓制，中國大學生普遍站在「歲月靜好」的一邊，甚至一度是「厲害了我的國」理念的堅定支持者。

這類意見認為，上述的抗爭，只是學生們被「社會主義鐵拳」砸中後的反應，雖然踏出了抗爭這一步，但仍缺少真正、全面的思考，距離「覺醒」還差得遠。（編輯：邱國強）1110529