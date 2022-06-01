端午連假北京倡導就地過節 跨省遊實施熔斷機制

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（中央社記者張淑伶北京1日電）端午連假在即，為防範疫情，北京市倡導「就地過節」。文化和旅遊部則要求，各地針對當前旅遊市場「科學精準實施跨省旅遊『熔斷』機制」，對出現中高風險地區立刻暫停旅遊業務。

新京報報導，北京市5月31日新增15例COVID-19感染病例。市疾控中心副主任劉曉峰昨天表示，當前北京局部區域仍有零星隱匿傳染源，鞏固疫情防控成果、防止疫情反彈的任務仍然艱巨。

他說，端午節假期將至，請市民近期「非必要不出京」，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，進入公共場所執行全員掃碼登記、出示核酸檢測陰性證明等常態化防控措施。

此外，以疫情防控之名，今天起，北京的地鐵和公車票證「一卡通」要求升級為實名制。

在全國部分，文旅部昨天發布通知，要求結合當前疫情形勢和旅遊市場實際情況，加強疫情防控，更加科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制。

通知指出，對出現中高風險地區的縣（市、區、旗）和直轄市的區（縣），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務；待無中高風險地區後，再恢復業務。

文旅部網站5月30日還公告，民眾在端午假期出遊時，除不前往中高風險地區旅遊，若出現感冒、發燒等症狀時，應停止遊覽並及時就醫。（編輯：周慧盈）1110601