六四33週年 跨國議員串連要求制裁壓迫香港官員

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）六四天安門事件33週年，串連20多國約200名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天呼籲各國政府調查中國和香港官員的海外資產、對他們發動制裁，積極運用國際法對壓迫香港的政權究責。

IPAC今天發布聲明影片指出，33年前，中國政府命令軍隊開槍鎮壓天安門廣場上的和平示威群眾，但中國政府至今仍否認六四天安門屠殺曾發生；「六四」依然是中國境內最敏感話題之一，相關討論被審查和「被消失」。

曾經，香港是北京治下唯一可公開悼念「六四」的地方，但悼念活動如今遭官方正式認定為「非法」。IPAC強調，北京試圖抹去各界對「六四」的記憶，終將失敗。

港府2020年曾以疫情為由，拒絕對在維多利亞公園舉行的「六四」紀念活動核發許可；2021年，特首林鄭月娥以及時任政務司司長、現為候任特首的李家超宣布，依據港區國家安全法，舉辦「六四」紀念活動為非法行為。

IPAC今天發起「司法問責倡議」（Legal Accountability Campaign），要求各國政府調查中國和香港官員的海外資產，為未來對相關官員發起制裁鋪路，反制他們在香港違反國際法以及殘害自由、民主、人權、法治。

此外，IPAC將持續探索各項國際法機制，以強化向壓迫香港的政權追究責任，並要求各國政府加強審查、限制對香港的軍民兩用貨品出口。

共有代表12個立法機關、12個國家的議員參與今年的IPAC「六四」影片錄製，包括德國籍歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer），斯洛伐克籍歐洲議會外交委員會成員萊克斯曼（Miriam Lexmann），法國參議院歐洲事務委員會副主席葛托蘭（André Gattolin），捷克參議院外交、國防和安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer），紐西蘭眾議院外交、國防和貿易事務委員會主席歐康納（Simon O’Connor），英國前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等。

雖然「六四」在中國、香港「被消失」，世界各地依然有紀念或抗議活動舉行。

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今天下午在倫敦市中心、內閣辦公廳一帶就有一場聲援香港和烏克蘭自由民主運動的行動，串連數個英國港人和烏克蘭組織，以及西藏、維吾爾維權人士和異議分子，前香港議員羅冠聰、前黃大仙區區議員劉珈汶、「香港觀察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）等將出席發言，數名英國議員則將發表預錄聲明。

這場行動的主辦單位為重光團隊、港援、英國港僑協會、攬炒團隊等港人組織。（編輯：黃自強）1110604