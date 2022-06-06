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提振外資信心 上海本月將召開20場圓桌會議

2022/6/6 12:06
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（中央社台北6日電）上海自6月1日起恢復正常生產及生活秩序，官員表示要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，隨即本月啟動召開20場政企溝通圓桌會議，邀請歐美及台港企業參加，重塑營運信心。

先前因疫情嚴格封控影響，位於中國的外國商會曾示警，指未來幾年內將阻礙外商投資。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）5月曾表示，如果現狀持續下去，更多企業將開始評估替代中國市場的其他方案，「與一個潛力巨大但是不穩定而且供應鏈瀕臨癱瘓的市場相比，可預測性強且運作正常的市場更具吸引力。」

根據解放日報5日報導，受疫情、國際局勢變化等多重因素影響，上海穩外貿穩外資面臨嚴峻挑戰，但長期看好的基本面沒有改變。6月上海市政府將依照美國、歐洲、日韓、台港澳等重點投資國別（地區）和汽車、外貿、商貿、半導體、生物醫藥等重點行業領域，召開20場政企溝通圓桌會議。

目前圓桌會議已召開2場，分別與美資及汽車企業座談，其中汽車業包括特斯拉、上汽大眾、通用、福特等6家外資車商高階主管參加。

報導特別指出，在政府相關單位大力支持下，上海市全力支持特斯拉及其上游產業鏈、供應鏈企業的復工復產。

目前，特斯拉採取雙班制進行封閉式生產，產能利用率恢復至100%，6月1日，特斯拉安排多家門店恢復營業，進一步助上海市民重回正常生活，並為新能源汽車產業鏈恢復元氣注入強勁動力。

另通用汽車在圓桌會議上表示將不斷增強在上海的投資、管理、結算、研發等，且為輔助業務開展，已向上海派駐150餘名外籍專家。

上海市長龔正5月29日表示，過去3個月是上海極不容易的日子，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110606

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