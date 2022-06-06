中國核檢常態化釀人力亂象 沒經驗可視訊培訓上工

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（中央社台北6日電）中國因應COVID-19清零總方針，多個城市推動常態化核酸檢測，採樣員、檢測員人力需求激增卻未能即時補充。為了填平勞動市場缺口，欠缺專業或經驗也能經視訊培訓後上工擔任採樣員。

國務院聯防聯控機制在5月初提出「要在大城市建立步行15分鐘核酸採樣圈」，釋出常態化核酸檢測明確訊息，北京和其他等多個逾千萬人口城市相繼進入常態化核酸檢測階段。

據第一財經報導，因應官方政策，核酸檢測各個環節相關人員在勞動市場上需求大增，不少檢測機構放寬招聘標準，或是拿出更高薪資和待遇「搶人」。

北京一家勞務派遣公司執行董事接受媒體採訪表示，先前採樣員會要求具備護理或醫學等專業背景，現在招聘條件則放寬後了；但若有上述專業背景，待遇從優。

他說，由於高頻率、大規模區域核酸檢測和常態化疫情防控工作，第三方檢測機構已取代公立醫院成為核酸檢測主力，這些第三方檢測機構則會將採樣員的招募工作外包給獵人頭公司，用人標準則是由檢測機構擬定。

有部分職業教育服務公司在培養採樣員時，採用線上學習、線上考試模式。雖然國務院聯防聯控機制先前發布通知，明確要求「不得以視頻培訓代替實踐操作培訓」。

根據標準作業規範，核酸檢測採樣員應在到職1週內登錄國家臨檢中心網站，且經所在醫療衛生機構初核後，再提交省級臨檢中心複核。上述勞務派遣公司執行董事說，現在「打臨時工」很多，且人員擴充量太大，部分人員是按日結算工資，要把他們納庫建檔很有難度。

相較於採樣員的負責工作，核酸檢測技術難度更高，資格條件要求更加嚴格。目前中國境內有15.3萬名核酸檢測專業技術人員，但在進入常態化核酸檢測階段後，人員缺口仍大；加上先前疫情封控，培訓也來不及。

根據北京一則招募這類PCR核酸檢測員公告，第三方檢測機構給予月薪約在人民幣1.5萬元至3.5萬元間（約新台幣6.6萬元至15.4萬元間），包食宿。每天標準工作時數8小時，超時給加班費。績效則與檢測樣本管數掛勾，樣本量愈多，績效愈高。

在用人標準上，有PCR證書或檢測士證書為硬標準；但也有第三方檢測機構接受曾有相關背景即可。「檢測人員缺口還很大，尤其是這兩年，受疫情影響，不少地區都將省級培訓延期了」，一名第三方檢測機構負責人說。

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在培訓認證人才鬧人力荒情況下，一些檢測機構始將核心檢測人員與實驗室輔助人員分開招聘，輔助人員不要求持有PCR證書，甚至可接受無相關經驗者，另做儲備培訓。

一名地方防控人士質疑，核酸檢測是現在的「金標準」，「採、送、檢、報」任何一個環節出現人為疏漏，均可能導致檢測靈敏度下降，採樣作業不標準，很可能導致偽陽性或偽陰性等結果。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110606