中國國安部新規重賞舉報危害國家安全行為 最高逾44萬元

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（中央社記者沈朋達台北7日電）中國國家安全部近日頒布新規，鼓勵民眾具名舉報「危害國家安全」行為，並依貢獻程度提供不同額度獎金，最高者可獲人民幣10萬元（約新台幣44萬元）以上獎勵。

中共中央政法委旗頭媒體法治日報微信公眾號報導，中國國家安全部6日頒布了「公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法」，當天起實施。

中國國安部相關負責人在答記者問中聲稱，中國國安面臨嚴重複雜形勢，「特別是境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇」，手段更多樣，領域更廣。本次新規是要調動民眾支持國安工作的熱情。

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這份規定顯示，民眾可透過12339舉報電話、網站、遞函和當面等方式舉報，並提倡鼓勵實（具）名舉報。國安機關會依不同情況情況給予精神（獎勵證書）或物質獎勵（獎金）。獎金部分，依照貢獻程度分為4級，最低為人民幣1萬元以下，最高為10萬元以上。

這不是中國首度針對國家安全設立舉報獎金。北京市國安局2017年實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」，舉報者最高可獲50萬元獎金。此後，網友常將言論不符中國主流意識形態的發文者，稱為「行走的50萬」，暗指對方是間諜。（編輯：邱國強）1110607