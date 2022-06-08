國際投行接連下修中國經濟成長率預測 保4成挑戰

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）中國經濟受疫情與國際情勢影響而表現疲弱，雖然官方推出相關振興政策，市場仍瀰漫憂心情緒。繼多家國際投行後，野村證券也下修中國經濟成長率預測至3.3%，「保4」成了大挑戰。

中國今年預估的經濟成長率目標在5.5%左右，然而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與國際情勢影響，第1季經濟成長率為4.8%，低於目標。

在國際投行與分析機構眼中，雖然上海疫情趨緩，解封並有序復工、多項穩經濟政策陸續發布，但中國面臨的經濟趨緩壓力仍然很大。

綜合美國財經媒體CNBC、香港01報導，根據野村證券最新的報告顯示，中國今年的經濟成長率預估值由目前的3.9%，下修至3.3%；5月底時，瑞士銀行（UBS）將中國今年全年經濟成長預測由4.2%下調至3%，摩根大通（JPMorgan）也將中國今年全年經濟成長預測，由4.3%下調至3.7%。

此外，高盛集團於5月中發布的最新分析報告，下修中國今年全年經濟成長率預測，從原先的4.5%下修至4%。

上述預測數據顯示，中國今年的經濟成長率要達到5.5%成為極為困難的目標，而且當前最大的挑戰則是「保4」。

野村的報告指出，上海從6月1日起重新開放，目前預估全上海約有97%的民眾可以自由活動，正在逐步恢復疫情前的日常生活，對於刺激經濟有正面助益。

然而報告也提到，即使中國經濟可受惠該等短期正面發展，但整體而言經濟未達「拐點」。因為中國堅持防疫「動態清零」立場，新一波疫情或導致城市重新封城。常態化核酸檢測可能引進所有大城市，將成為經濟重大負擔，因排隊浪費時間，對地方政府造成財政負擔，以及降低公共設施的效率。

此外，不確定性延長的防疫措施及失業人口增加，房地產市場仍承受壓力。

然而這份報告也提到，經過了今年低點後，明年中國全年經濟成長可望有較亮眼的表現，預測值由目前5.1%上調至5.7%。（編輯：周慧盈）1110608