港府放寬海外醫科生來港工作 首納上海復旦大學

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（中央社記者張謙香港8日電）香港當局計劃放寬海外醫生或醫科畢業生來港工作，陸續公布認可名單。據最新公布，中國大陸上海復旦大學的醫科畢業生被納入名單之內。

香港長期缺乏醫生，按照法令，只有本地培訓醫科生才有資格在本地工作及執業，以致當局一直無法解決相關問題。

在「反送中」運動之後，本地不少醫生離港到海外定居，令問題進一步惡化。

為了解決問題，港府修訂了醫生註冊條例並於去年10月刊憲生效。

根據新修訂條例，當局認可非本地培訓醫生或醫科畢業生來港工作，當中分兩類，一類是已經在海外有工作經驗；另一類是尚未實習過。

對於第一類，只要港府認可其海外醫學資格，他們可申請循特別註冊途徑在香港公營醫療機構擔任醫生，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後，可在本地正式註冊及執業。

至於第二類，他們可以參加香港醫學委員會的執業資格試，從而申請循特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業，在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後，同樣可以在本地註冊執業。

當局修訂相關條例後，4月公布了首批認可的海外27所大學的醫學資格，例如，美國耶魯大學（Yale University）的醫學博士、英國劍橋大學（University of Cambridge）的內外全科醫學士。

當局今天公布第二批認可的海外23所大學的醫學資格，當中包括上海復旦大學內外全科醫學士（6年制醫學課程）。

港府公布認可的兩批海外大學醫學資格，主要來自美國、英國、澳洲和加拿大，其餘個別包括新加坡、南非和中國大陸。

食物及衛生局長陳肇始說，分批公布認可醫學資格名單，能讓合資格的非本地培訓醫生盡早循特別註冊途徑來港服務，舒緩現時公營醫療系統醫生不足的情況。

她說，此舉也可以讓有意到海外讀醫科的港生作為參考。

當局表示，認可海外醫學資格的工作仍在進行中，希望年內完成。（編輯：李雅雯）1110608