中國民眾求援被延誤而喪命 法院判急救單位賠償

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（中央社台北8日電）「鄭州120延誤救治女大學生」事件引發中國民眾高度關注，事實上，類似的憾事在中國屢見不鮮，甚至孕婦腦出血延誤救治而喪命，法院判急救中心得承擔7成的賠償。

120是中國的急救電話號碼，根據中國媒體澎湃新聞報導，「鄭州120延誤救治女大學生」發生在上月17日下午，河南大學大三彭姓女學生獨自在寢室突感不適，隨即自行撥打120求救，與120接線員通話8分鐘。

報導說，或許因她當時意識模糊，無法精確說明所在位置，120接線員並未有效受理，隨後返回寢室的友人趕緊再撥120求救，急救人員趕抵，距彭姓女大生自己打120已流逝近2小時。

經診斷她是急性腦出血，送醫後躺在加護病房裡，直到5月30日病故，隨後當局展開究責調查，其中接診調度員因業務不熟練，對急診患者病情研判有誤而遭開除，另懲處4名鄭州市緊急醫療救援中心和衛健委的官員。

不過類似的憾事並非是個案，澎湃新聞報導指出，2017年4月7日下午4時41分，某個路過瀋陽市鐵西區的孕婦發生突發腦出血，10分鐘內3次呼叫瀋陽急救中心卻始終沒等到救護車馳援。

之後孕婦是由他人送抵醫院，不幸搶救無效而喪命，120急救中心曾分別於下午5時10分和16分回撥，卻未派車到事發地。

法院判決，急救中心回撥電話時隔30分鐘，明顯延誤孕婦及孕婦胎兒的救治造成一屍兩命的遺憾，判急救中心得承擔70%的賠償責任，賠償原告家屬賠償金與撫慰金共計約人民幣56萬元（約新台幣247萬元）。

另個案例也是發生在瀋陽，時間是2015年6月9日下午1時16分許，某婦女在家中突然意識喪失、呼吸困難，家屬先後8次撥打120求救，瀋陽急救中心於下午1時42分出診並於49分到達現場，但到此時患者已宣告不治。

法院判定，瀋陽急救中心對患者的死亡得承擔30%的賠償責任，賠償原告家屬死亡賠償金、撫慰金等共計約13萬元。

報導說，據2020年西南醫科大學的碩士生論文，蒐集並彙整法院自2011年6月1日至2019年6月1日的判決，梳理逾70件涉及患者到院前的急救醫療糾紛案件。

統計發現，類似醫療糾紛好發於現場急救階段、轉運維持階段及通訊階段，分別是37、29與11件。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110608