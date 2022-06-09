喊A股漲到4000點 中國分析師被調查丟工作

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（中央社台北9日電）中國A股最近表現火熱，方正證券分析師譚珺日前發文自稱是「全網第一個喊4000點的人」，引發市場熱議後，旋遭公司調查與問責。她昨晚自爆已被開除確定離職。

綜合中新經緯、新浪財經報導，COVID-19疫情重擊中國經濟表現，A股4月下旬狂跌，上海證券綜合指數一度跌穿3000點大關，最低來到2878點。

不過隨著上海解封，各行各業復工復產，上證指數一路攀高，5月30日至6月8日連拉7根紅棒。

6月6日，上證指數重返3200點，滬深兩市成交額再突破人民幣1兆元，方正證券電子行業分析師譚珺當天不但直播喊股市會漲到4000點，還在微信朋友圈貼出上證指數收盤圖，宣稱：「我應該是全網第一個喊4000點的人吧，相信相信的力量。」

譚珺因為有「美女分析師」的稱號，她的激情喊話被截圖在網路瘋傳，引發市場熱議，但也有同行表示質疑。經濟學家李大霄說，「對於第一個喊4000點的人，喊早了點」。還有一名券商首席評論道：「歷史經驗證明善於喊指數口號算命的，歸宿大概率是轉型情感博主……我敬畏市場。」

在中國，分析師不能隨便在網路做多喊空，即便當局正積極做多。

中國證券業協會規定，證券分析師應當透過公司規定的系統平台發布證券研究報告，不得透過包括論壇、博客、微信、微博等網路平台對外提供或洩露尚未發布的證券研究報告內容和觀點。

報導引述方正證券董秘辦公室工作人員7日表示，公司已經啟動合規調查和問責，會根據監管的要求披露結果。

譚珺昨晚透過微信向友人表示「我被開除了」，「就是要離職了」。

上證指數連漲7個交易日後，今天收黑，小跌24點，報3238點。（編輯：楊昇儒）1110609