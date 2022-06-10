中國嚴打天價月餅 每盒超過2200元恐將絕跡

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中國國家發改委等4部門10日聯合公告，為制止「天價月餅」，將對單價超過人民幣500元（約新台幣2200元）的盒裝月餅實行重點監管，從嚴查處。這也意味500元以上天價月餅恐將絕跡。（中新社提供）中央社 111年6月10日

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（中央社台北10日電）中國國家發改委等4部門今天聯合公告，為提倡節儉、反對浪費，制止「天價月餅」等現象，將對單價超過人民幣500元（約新台幣2200元）的盒裝月餅實行重點監管，從嚴查處。

這也意味，500元以上的盒裝月餅就是官方認定的「天價月餅」，恐將從中國大陸市場消失。

國家發改委有關官員強調，對單價500元以上的盒裝月餅實施重點監管，「劃出了清晰的監管紅線，明確了月餅生產、銷售企業的行為邊界，向經營者釋放了明確預期」。

據中國國家發改委官網10日發布，「公告」稱，月餅價格由市場形成，從多年市場情況看，單價500元以內的盒裝月餅銷售占比約99%。鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅，更好滿足消費者需求。

「公告」表明，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管。經營者應當將銷售單價超過500元盒裝月餅的交易訊息，妥善保存2年，以備有關部門依法查核。如有需要，將立即對經營者展開成本調查。

「公告」規定，盒裝月餅不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用。不得以任何形式搭售其他商品；也不得以禮盒等形式將月餅同其他產品混合銷售。

「公告」還規定，行業組織應當積極推動行業自律，月餅餡料中不得使用魚翅等野生保護動物食材，「倡導不使用燕窩等名貴珍稀食材」，鼓勵簡約、綠色包裝，引導經營者合理定價，自覺維護市場秩序，促進形成良好社會風尚。

國家發改委有關負責官員指出，近年來，仍有個別企業採取多種方式炒作月餅價格，「天價」問題仍然存在，且有反彈跡象。比如有的企業透過添加各類名貴餡料、追求過度豪華包裝或混合銷售高價商品等方式，炒作月餅價格。

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官員強調，這些現象不僅背離了傳統文化本源，助長了奢靡浪費，對社會風氣造成不良影響，「甚至可能異化成為腐敗的載體」。

官員並指出，今年中秋節前，市場監管部門將展開「天價月餅」專項整治行動，重點聚焦豪華酒店、電商平台等渠道，進行監督檢查，對不符合食品安全、限制過度包裝強制性標準有關要求，以及不執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為的，一律從嚴查處。（編輯：楊昇儒）1110610