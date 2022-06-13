疫情影響薪情 中國去年畢業大學生起薪2.5萬

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（中央社台北13日電）調查顯示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響薪資增幅放緩，2020至2021學年畢業的中國大學生起薪為人民幣5833（約新台幣2萬5000元），至於高職生則是4505元。

據中國媒體第一財經報導，每年為中國1200多所高校提供年度資料追蹤與諮詢服務的麥可思公司，今天發布「2022年中國大學生就業報告」。

報告指出，受疫情影響，薪資成長幅度放緩，去年畢業的大學生及高職生，半年後的起薪平均漲幅分別是4%及3%，疫情前2018至2019學年的平均漲幅則是7%及6%。

而去年畢業的科班大學生及高職畢業生，平均月收入分別是人民幣5833元與4505元。

就地區而論，長三角、珠三角因經濟發展程度較高，人在長三角的大學與高職生起薪分別是6484元及4984元，珠三角則是6431元及4748元。

在校攻讀資訊類科的大學生畢業後若能學以致用，起薪可達6886元，算是比較優渥，而高職畢業生若能在鐵道運輸業找到頭路，起薪則是5280元，相對吃香。

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不過對於大學畢生而言，資訊安全業的起薪還是薪情最佳的行業，估計可超過7000元達7439元，軟體工程業給予的起薪也可破7000元，而大學畢業生起薪排名前10的行業皆獨厚理工科專才。

調查另發現，中國大學畢業生不就業而競爭研究所的比例益增，去年大學畢業生19.2%選擇繼續升學或負笈國外，其中留在中國讀研究所的比例是17.2%，高於2019年的15.2%。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110613