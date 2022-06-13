中國政府管很大 即使父母同意未成年仍不可紋身

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（中央社台北13日電）在中國，就算父母同意未成年子女可紋身也不算數，因管很大的中國當局敕令，按照相關規定，政府說不可以就是不可以。

據中國媒體「澎湃新聞」報導，中國國務院未成年人保護工作領導小組辦公室6日頒布「未成年人紋身治理工作辦法」，當中明文規範，即使父母同意未成年子女也不能紋身，父母自己經營紋身店，同樣也不能給自己孩子紋身。

但不少民眾對於這道不滿18歲沒有就紋身自由的規範仍有諸多質疑，中國民政部解釋，未成年不具備民事行為能力或者限制民事行為能力，紋身已明顯超出未成年人的理解和理性判斷範圍，應予特殊和優先保護。

報導指出，中國的「未成年人保護法」第17條規定，父母或其他監護人不得侵犯未成年人身心健康的行為，因此，即使父母同意，未成年也不能紋身，就算父母經營紋身店也不行，違法者依據個案究責。

據6日起開始實施的未成年人紋身治理工作辦法，任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，不得脅迫、引誘、教唆未成年人紋身。

任何企業、組織和個人出版、發布、傳播的圖書、報刊、電影、廣播電視節目、舞台藝術作品、電子出版物或網路訊息等，不得含有誘導未成年人紋身的內容。

公安機關應依法調查處理因脅迫、引誘、教唆未成年人紋身引發的涉嫌犯罪案件；人民法院對向未成年人提供紋身服務應依法審理。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110613