走出「雙減」陰霾 新東方補教雙語帶貨翻紅

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（中央社台北13日電）中國補教龍頭新東方力拚轉型。新東方的直播間近日以「雙語帶貨」翻紅，股價飆升、漲粉不斷，似是走出中國「雙減」政策陰霾。

據南方都市報、新浪網等陸媒報導，新東方的直播間「東方甄選」引發關注。直播間裡，主播會用中英雙語介紹產品，有別於一般帶貨直播的風格。

8年帶過50萬名學生的新東方英語名師董宇輝在直播帶貨時，一面推銷一份售價人民幣299元（約新台幣1315元）的牛排，一面用英語和中文雙語向大家介紹牛排的口感，「牛排『原切』怎麼說？Original Cutting」。

有主播一手拿著馬克筆，一手拿著白板，一邊賣蝦，一邊寫下了小龍蝦的英文。這樣新穎的帶貨方式，令網友感到很魔性（形容事情很有吸引力），邊看帶貨的同時可以邊學英文。

據第三方直播數據統計平台灰豚數據顯示，「東方甄選」直播間10日晚間直播，峰值人數達到10.8萬人，直播商品數共125件，直播銷量19.8萬件，直播銷售總額達人民幣1534.3萬元，相較首播成績翻了近3倍。

另據新榜數據，「東方甄選」近3天漲粉超過130萬，累計粉絲達到243萬。最近一週時間裡，「東方甄選」的直播間帶貨銷售額近2975萬元。

華爾街日報報導，截至午盤，新東方股價漲幅高達25%；其在線輔導部門新東方在線飆升78%。

新東方創始人俞敏洪當初宣布要轉型做直播時，不被外界看好，他的第一場直播更被嫌棄「太像在上課」。

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在跌宕起伏間，「雙語帶貨」模式意外走紅，不過21世紀教育研究院院長熊丙奇接受新京報旗下貝殼財經採訪時表示，從消費者角度來說，可能更多的還是希望透過直播購買到物美價廉產品，「怎麼長久穩坐頭部，才是後續要考慮的問題」。

中國去年提出「雙減」政策後，補教業遭到嚴重打擊。俞敏洪在今年初時透露，去年營收大減80%，並已資遣6萬人，新東方的發展「幾乎一切從頭再來」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110613