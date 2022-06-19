中共發布新規 領導幹部家人依層級禁止經商

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（中央社台北19日電）中共中央辦公廳今天印發文件，對廳局級以上領導幹部配偶、子女及其配偶經商提出禁業要求。領導幹部每年須填報家人經商情況。違反禁業規定者，不是家人退出經商，就是領導幹部退出現職。

新華社報導，這項名為「領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定」的文件提到，對不同層級、不同類別的領導幹部配偶、子女及子女的配偶經商辦企業，分別提出了禁業要求。且領導幹部「職務層次越高要求越嚴，綜合部門嚴於其他部門」。

根據報導，這項規定的適用對象，主要是黨政機關、群團組織、企事業單位「廳局級」及相當職務層次以上領導幹部。至於「經商辦企業」，主要是投資開辦企業、擔任私企或外企等高級職務、私募股權基金投資及從業、從事有償社會仲介和法律服務等行為。

這項規定要求，上述領導幹部每年報告個人有關事項時，應當如實填報配偶、子女及其配偶經商辦企業情況。至於年度集中報告後新產生的經商辦企業情況，也要及時報告。

同時，對領導幹部報告的經商情況，要進行隨機抽查和重點查核。發現有關情況違反禁業規定者，責令領導幹部作出說明，由其配偶、子女及其配偶退出經商辦企業，或由領導幹部本人退出現職、接受職務調整，並視情況給予領導幹部相應處理、處分。

其中，對擬提拔或進一步使用的領導幹部，結合幹部選拔任用的「凡提四必」規定進行查核。不符合擬任崗位禁業規定者，家人應退出經商辦企業，不同意退出者不予任用。

規定要求，對領導幹部不如實報告配偶、子女及其配偶經商辦企業情況，且這些家人違反禁業規定經商辦企業，以及採委託代持、隱名投資等形式虛假退出，還有利用職權為配偶、子女及其配偶經商辦企業提供便利、謀取私利等行為，將依規依紀依法嚴肅處理。

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中共中央辦公廳並對這項規定發出通知，要求有關黨委（黨組）及其組織（人事）部門提高政治站位，壓實管理責任，完善工作機制，嚴肅紀律要求，「不折不扣抓好規定」貫徹落實。

通知提到，加強對領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理，是「全面從嚴治黨、從嚴管理監督幹部」的重要舉措。且貫徹落實「新時代」黨的組織路線，總結實踐經驗，對相關行為作出明確規定，對規範和制約權力運行，從源頭上防範廉政風險，促進「領導幹部家風建設」具有重要意義。（編輯：邱國強）1110619