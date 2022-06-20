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中國廣東惠州傳女子遭群毆 夫婦路見不平也被打

2022/6/20 11:07（6/20 11:44 更新）
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香港頭條日報報導，冉女士和丈夫在惠州惠城區華陽工業園區附近經營宵夜店，打烊時聽見店外有女生被群毆，夫妻出面阻止也遭毆打。（圖取自頭條日報網頁hd.stheadline.com）
香港頭條日報報導，冉女士和丈夫在惠州惠城區華陽工業園區附近經營宵夜店，打烊時聽見店外有女生被群毆，夫妻出面阻止也遭毆打。（圖取自頭條日報網頁hd.stheadline.com）
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（中央社台北20日電）中國河北唐山燒烤店女子被惡男圍毆案餘波未息，廣東惠州19日又傳女子遭壯漢毒打，見義勇為夫婦也被揍。網傳影音顯示丈夫掛彩，女子泣訴稱，重傷丈夫目前仍在醫院昏迷中。

據香港「頭條日報」報導，冉女士和丈夫在惠州惠城區華陽工業園區附近經營宵夜店。回憶事發經過，她說，當時準備打烊，聽見店外有女生被群毆，丈夫出面阻止。

冉女士指出，施暴者竟痛揍她的丈夫，打得全身是血。施暴者打紅了眼，甚至衝進店裡對她也不放過，更有人準備拿刀。

冉女士說，警察趕到現場，打人惡煞才鳥獸散；丈夫身受重傷躺在醫院昏迷不醒。因為身在另個病房還見不著丈夫，對此非常著急。

頭條日報掛載一段畫面經特殊處理的影音顯示，有名男子上半身赤裸，頭、頸與背部淌著鮮血，還有人從背後偷襲他，場面混亂。

冉女士表示，出於好心救人反遭毒手，希望盡快把那些人繩之以法，還他們公道，「不然以後誰還敢伸出正義之手」。

當地公安表示，這起暴力滋事發生在19日凌晨3時許，已拘捕一名23歲洛姓男子，經初步調查，洛男與女友和4名同鄉在現場，後因發生爭執而毆打女友。

公安指出，附近經營宵夜店的夫婦制止反被洛男打傷，公安正全力緝捕其餘4名嫌犯。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110620

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