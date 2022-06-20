更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

上海領錢潮 人行：現金投放量為去年同期4倍

2022/6/20 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）上海復工復產後，爆發集中提領現金需求。中國人民銀行（中國央行）上海總部今天表示，6月1日至15日的現金供應投放總量達到去年同期近4倍。

上海從6月1日起解封，多家銀行出現大量排隊的情形。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響與養老金集中發放，各銀行客戶增多且辦理業務時間變長。

部分養老金發放任務重的銀行外出現排長隊等情況，甚至出現當地老年人擔心抽不到，在淩晨2時就帶著小板凳，坐在門口排隊的情形。

據陸媒澎湃新聞報導，人行上海總部表示，已先後三次召開各銀行部門負責人會議，指導各銀行採取包括延長並增加營業時間；加大ATM機等現金加鈔頻率等必要舉措保障公眾現金需求，解決銀行排隊長問題。

人行上海總部並透露，近期已加大現金調撥投放力度，6月1日至15日的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍，保證全市各銀行現金庫存充足。

根據報導，目前，這個月養老金集中發放高峰已過，相關銀行「排隊長」問題有所緩解。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族