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騰訊清倉式減持 新東方在線股價暴漲又暴跌

2022/6/21 15:20
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（中央社台北21日電）中國補教龍頭新東方轉型做直播帶貨後翻紅，股價飆升。在股價大幅上漲之際，騰訊「清倉式」減持新東方在線的持股比，從9.04%降至1.58%，套現約7.19億港元（約新台幣27億元）。

綜合中新網、經濟觀察報等媒體報導，根據港交所披露的公開訊息，騰訊控股在上週連續減持新東方在線。

其中，6月15日賣出3561萬股，均價9.6168港元；6月16日賣出3899萬股，均價9.6755港元。騰訊兩日分別套現3.42億港元和3.77億港元，共計套現約7.19億港元。

根據新東方在線IPO披露的文件，騰訊是2016年入股新東方在線，距今已有6年多。

在6月9日之前，新東方在線仍是遭股民拋棄的教培股，在雙語直播帶貨爆紅後，公司搖身一變成為「直播之光」。統計顯示，6月10日至6月16日收盤，新東方在線股價從4.47港元，一路飆漲至28.6港元，漲幅超過500%。

6月17日與20日兩個交易日內，新東方在線連續大跌，截至20日收盤，公司股價下跌32.08%，報16.98港元。新東方在線歷經了股價暴漲又暴跌。

在新東方在線劇烈的股價波動中，不只騰訊一家減持，包含摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、盈透證券等都進行了大幅減持。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110621

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