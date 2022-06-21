中國黨媒談穩經濟：各地除規定動作 還可有自選動作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）新華社刊物「半月談」今天發表評論說，中國經濟正在非常關鍵時刻，但「穩經濟」根基不牢固。各地做好一攬子政策「規定動作」同時，還可拿出「自選動作」，多謀劃立竿見影的穩增長項目。

這篇評論並坦承，疫情對中國經濟形成嚴重衝擊，客觀上為今年實現5.5%的年度成長目標「帶來困難」。應該通過各種手段挖潛，努力完成今年的成長目標。

評論指出，中國經濟正處在非常關鍵的時刻。今年3月以來，隨著Omicron變種病毒的傳播，多個一線城市相繼出現疫情，影響生產、投資、消費各個方面，加大經濟下行的壓力。如何推動經濟發展迴歸正常軌道，努力實現5.5%的年度增長目標，成為當前的中心工作。

評論說，面對嚴峻的內外部挑戰，5月底召開的中國國務院常務會議進一步部署「穩經濟一攬子政策」，地方版的相關政策也紛紛出爐。但需要看到的是，當前「穩經濟」的根基還不牢固，從「企穩」到「復甦」需要經歷一段複雜的信心修復、元氣修復過程。

這篇評論直指，某種程度上，「穩經濟」是比防疫更艱鉅的任務，必須保持充分的憂患意識和強烈的緊迫感。其中，要把「預期修復」擺在更加重要的位置，進一步增強市場信心。因為，預期如果不穩定，個人就不敢消費、企業就不敢投資，經濟發展就會陷入停滯。

評論坦承，過去一段時間，中國各地在政策執行層面存在一定偏差。一些中長期的、全局性的政策被短期化、碎片化執行，同時一些輿論訊息也引發對政策的誤讀，對市場主體的恢復發展造成一定負面影響。

修復和穩定市場預期，首先要保持政策的連續性和穩定性。有關部門要切實承擔起自身職責，積極推出對市場有利的政策，並慎重推出收縮性政策；而地方政府也要積極行動起來，把形勢講清楚，把政策落到位，把服務送上門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

評論強調，「把一攬子政策一竿子插到底」，各地在做好「規定動作」的同時，還可結合實際拿出「自選動作」。各地各部門要開動腦筋，多謀劃一些「一箭雙鵰、立竿見影」的「穩增長」項目。

文章最後說，全體中共黨員幹部必須知責明責、知重負重，確實把第2季經濟穩住，保持經濟運行在合理區間，確保穩經濟一攬子政策受益主體應享盡享，充分釋放政策效力，助力經濟趨穩回升。（編輯：邱國強）1110621