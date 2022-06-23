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騰訊裁員規模擴大 傳部分部門裁撤幅度上看5成

2022/6/23 18:50
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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國網路巨頭騰訊的裁員潮一波接一波。據陸媒報導，騰訊下半年裁員規模還會擴大，涉及互動娛樂、企業發展和微信等多個部門，部分部門裁員幅度上看5成。

騰訊今年初即大幅「瘦身」，5月下旬再傳大規模裁員，涉及多個部門，裁員規模約1成，當時還衝上微博熱搜話題。

科技網媒36氪引述知情人士稱，騰訊今年下半年將在上半年的基礎上繼續裁員，其中平台與內容事業群（PCG）旗下多個業務部門裁員比例甚至會達到40%到50%，少數業務面臨整體裁撤，其餘各事業群的一些團隊也將面臨裁撤。

據報導，上半年已經部分裁員的互動娛樂事業群（IEG）、企業發展事業群（CDG）、技術工程事業群（TEG）和微信事業群（WXG），在下半年也會持續進行人力的調整。

一名知情人士稱，平台與內容事業群上半年裁員後，為部門節省約3%左右的成本，然而高層對上半年裁員執行情況並不滿意，認為並沒有實現預期的成本優化目標。「上半年主要裁的是基層員工，甚至應屆生，而不作為的中基層管理人員、老員工動得少。」

報導稱，騰訊下半年裁員將著重從管理層往下裁。

一名近期被裁的平台與內容事業群員工表示，包括團隊負責人在內的好幾個人一同被裁，整個團隊不復存在。據他瞭解，周圍同一時間被裁的團隊也遇到了類似情況，即上司和下屬一同被裁。

對於下半年裁員的消息，騰訊並未回應。

騰訊正處於業績低谷，根據2022年第1季財報，經調整淨利潤年減23%，連續3季下滑。

報導稱，收入成長面對壓力，短期也無法寄望業績成長，騰訊必須更加在意人員效率和業務投資報酬率，「省著花」成為第一要務，接下來可能有更多「降本增效」的措施。（編輯：楊昇儒）1110623

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