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中國第二季經濟成長 專家估在1%至2%間

2022/6/27 13:44（6/27 13:50 更新）
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（中央社台北27日電）今年上半年即將結束，受到上海封城等影響，中國第二季經濟成長率受關注，經濟專家預估在1%至2%間。

中國嚴苛的清零政策使經濟承壓明顯，尤其長三角龍頭城市上海封城2個月，經濟低迷使得官方推出一系列穩經濟措施。

5月時，中國國務院曾召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，港媒明報當時報導，傳國務院總理李克強在會上表示，中國經濟有跌出合理區間的危險，要求各部門採措施，確保經濟在第2季正增長。

官媒證券日報近日訪問了多名經濟專家，據預估，第二季經濟成長在1%至2%間。

中航證券首席經濟學家董忠雲表示，6月商品房銷售出現明顯回暖，有望加快推動內需的修復。隨著穩增長政策的不斷落地，第二季經濟呈現先下後上的運行格局，預計GDP增速在2%以下，而上半年GDP增速或在3%左右。

粵開證券首席經濟學家羅志恒則預估，第二季GDP年增1%至2%，上半年在3%左右；第三、四季增速有望恢復到5%，全年呈V型走勢。

巨豐投資首席經濟學家邱曉華指出，從5月的資料可以看出經濟恢復趨勢明顯。預計第二季GDP年增在1%至2%；第三、四季GDP增速要達到7%，才能確保全年GDP增速保持在5.5%以上。

展望下半年經濟發展，專家認為，基礎建設投資是促進經濟的重要手段，水利基建將是可能的方向。

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川財證券首席經濟學家陳靂表示，基建投資是當前中國經濟穩增長的重要抓手，能夠提高經濟的潛在成長率。今年已下達的人民幣3.45兆元（約新台幣15.18兆元）專項債券將在6月底前基本發行完畢。

他稱，未來水利領域有望成為基建投資的重點方向，一是重大水網建設工程，繼續發揮穩增長穩就業的牽頭作用；二是縣城、農村水利設施工程建設和現代化改造。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110627

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