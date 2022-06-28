進一步寬鬆政策或在即 中國多名經濟官員釋訊號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）受疫情與封控政策的影響，中國經濟承壓明顯。中國人民銀行（中國央行）、發改委等官員近期密集釋放宏觀寬鬆政策的訊號，進一步的貨幣與財政寬鬆措施可能在即。

人行貨幣政策委員會委員王一鳴25日在「中國宏觀經濟論壇」季度論壇坦承，今年中國恐難實現5.5%的GDP成長目標。

他說，中國可以考慮通過引入不計入財政赤字的特別國債發行，跟貨幣政策更好配合，進一步推動內需擴大。他預測，預測特別國債發行等經濟支持政策將會在短時間內頒布。

在貨幣政策方面，王一鳴稱，當前穩健的貨幣政策在總量上足夠充裕，下一步可以研究透過貼息支持金融機構開展消費、信貸業務。透過政府適當補貼、金融機構適當讓利，藉此發放低息的、免息的消費信貸來推動消費。

人行行長易綱27日接受官媒中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。同時，強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

中國國家發展和改革委員會副秘書長歐鴻則在28日指出，「為應對更為複雜困難局面，國家發改委從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出台。」

第一財經報導，為穩住上半年經濟，人行頒布了一系列寬鬆的措施，總量與結構性工具輪番上陣。

措施包含，降低存款準備率，上繳結存利潤，釋放長期流動性；4月時，金融機構全面降準0.25個百分點，部分城商行與農商行再多降0.25個百分點；上繳人民幣8000億元結存利潤，相當於降準0.4個百分點；兩次引導貸款市場報價利率（LPR）下降。

報導提及，上半年，降準、降息等貨幣政策工具「多箭齊發」；下半年，市場最為關注的是降準、降息空間還有多大。

根據人行副行長陳雨露23日在中宣部的一場記者會上說，COVID-19疫情以來，中國以相對較少的新增債務支持了經濟較快的恢復，宏觀槓桿率的增幅明顯低於其它主要經濟體，疫情爆發以後，各國普遍採取了超寬鬆的刺激政策來應對衰退，引起了宏觀槓桿率的大幅上升。

他指出，2021年末國際清算銀行統計的全部報告國家的槓桿率是264.4%的平均水平，比2019年末高18.3個百分點。相比較而言，中國的這一數據是16.5個百分點，「這體現出我們不搞大水漫灌，不超發貨幣，不透支未來的宏觀政策取向」。

同時，陳雨露也表示，會把結構性貨幣政策工具數量和規模控制在合意水平。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110628