中國工廠活動復甦 分析：清零讓經濟成長受限

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（中央社台北30日電）伴隨上海嚴苛封城防疫措施解除，中國工廠活動漸復甦。分析指出，預期第3季經濟狀況可獲改善，不過今年經濟成長率目標5.5%左右恐難實現，除非官方放棄COVID-19清零策略。

中國國家統計局30日上午公布6月統計數據。製造業採購經理人指數（PMI）6月為50.2，較5月49.6上升，高於榮枯線。數據顯示，隨著上海解封，工廠產出和消費支出漸恢復中。

據路透社30日報導，雖然數據鼓舞市場，但是由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，多個不利因素仍然存在，包括，房地產市場低迷、消費者支出疲軟、疫情反覆使前景充斥不確定性等。

品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉說，經濟活動的激增可能會保持到7月；由於中國官方仍然堅持清零政策立場，在這個政策放鬆前，經濟成長可能會低於其應有潛力。

中國美國商會一項調查顯示，6月供應鏈獲得緩解，回報由於疫情造成供應鏈中斷的公司較少；但仍壓倒性地有98%公司承受疫情封控帶來的負面影響。

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分析師預計，中國第3季經濟狀況可以進一步改善；但是全年經濟成長率約5.5%的目標將難以實現，除非政府放棄清零政策。

凱投宏觀高級中國經濟學家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）指出，勞動力市場仍疲軟，可見家庭財務和消費者信心脆弱；解封後瞬間湧現的信心倘若消退，將再拖累經濟復甦，且和2020年相比，經濟受益於出口需求和政策刺激的順風將減少。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110630