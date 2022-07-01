中國政府帶頭穩經濟 推重大建設減少疫情衝擊

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）中國接連發布各項政策，穩定遭疫情衝擊的經濟。在國常會做出決議後，發改委也要求轄下各部門加速推動重大建設，吸引社會資本投資，藉此減少疫情影響並增加就業、消費。

根據中國國家發展改革委員會官網發布，上月29日舉行「扎實推進專案前期工作、加快推進重大專案建設電視電話會議」，強調落實中國國務院的決策，做好專案前期工作、加快推進重大專案建設。

發改委要求各級相關部門，「有力有序有效推進重大項目建設，積極擴大有效投資」，並列出3項具體舉措。

第一，進一步細化專案清單，分類施策，加快推進實施「十四五規劃」的102項重大工程；第二，把握重點領域建設任務，全面加強基礎設施建設，擴大製造業和高技術產業投資，加強社會民生領域「補短板建設」；第三，發揮重大項目牽引和政府投資作用，加強社會資本投資與融資支援，促進社會資本投資健康發展。

同時，會議也要求統籌疫情防控和專案建設工作，最大限度減少疫情對重大專案建設的影響。

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於同一日，國務院常務會議宣布，將透過發行金融債券等金融工具，籌資人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元），支持重大項目建設，擴大投資，並推動「以工代賑」促進就業。

會議提出推動以工代賑的3項具體措施：一是政府投資重點工程要「能用盡用以工代賑」；二是一批中央預算內投資項目實施以工代賑，勞務報酬占中央資金比例由原規定的15%以上提高到30%以上；三是在專案各環節明訂以工代賑任務要求，督促及時足額發放報酬。（編輯：周慧盈）1110701