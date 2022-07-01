網路巨頭裁不停 騰訊與字節跳動傳將炒掉數千人

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據外媒報導，在騰訊與字節跳動新一輪的裁員措施中，預計有數以千計的員工將被辭退。圖為騰訊公司。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）中國網路科技巨頭沒有因為上半年炒掉上萬人而停下裁員腳步。據外媒報導，在騰訊與字節跳動新一輪的裁員措施中，預計有數以千計的員工將被辭退。

騰訊今年初即大幅「瘦身」，5月下旬再傳大規模裁員，涉及多個部門，裁員規模約1成，當時還衝上微博熱搜話題。字節跳動6月中旬傳出將教育業務裁掉約3000人，遊戲業務也有逾百人被裁。

據華爾街日報引述騰訊、字節跳動的現任與前任員工指出，這兩家企業持續在推動削減成本的措施，為降低人事支出，正在進行新一波的裁員，受影響的員工人數達到數千人。

報導提及，騰訊已經計劃在今年年底前於不同的業務部門裁員，範圍將擴展至部分核心業務，名單中也可能有中高階管理層人員；同時，騰訊的電子遊戲部門已開始裁員，未來數個月，多個遊戲開發工作室也可能會裁撤，最終裁員人數還未決定，但可能至少有數百人。

科技網媒36氪在6月中旬引述知情人士透露，騰訊正在計劃下半年的裁員舉措；當時騰訊並未對此回應。

騰訊正處於業績低谷，根據2022年第1季財報，經調整淨利潤年減23%，連續3季下滑。

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報導稱，收入成長面對壓力，短期也無法寄望業績成長，騰訊必須更加在意人員效率和業務投資報酬率，「省著花」成為第一要務，接下來可能有更多「降本增效」的措施。

至於字節跳動的裁員規劃，報導引述現任員工指出，今年5月時，已陸續裁掉上海一家影像遊戲開發工作室一半以上的員工，其後這間工作室於6月初解散。此外，公司旗下的遊戲發行部門也有數十人被裁。（編輯：楊昇儒）1110701