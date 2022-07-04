中國工程船沉沒再救起1船員 26人仍失蹤
2022/7/4 12:55（7/4 14:02 更新）
中國一艘工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，截至4日凌晨已有4名船員獲救，仍有26人失聯。（Hong Kong Government Flying Service via 美聯社）
（中央社台北4日電）中國一艘工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，20多名船員落海失蹤，當天僅3人獲救。央視新聞報導，今天凌晨海上搜救人員救起1名失聯人員，目前生命跡象穩定。
這艘安裝海上風電機的工程船於2日沉沒後，中國官方沒有即時回應，直至3日才作出官方通報，指2日凌晨3時50分，廣東省陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防台錨地避3號颱風「暹芭」時，錨鏈斷裂、走錨遇險。
通報指出，2日「福景001」輪上3人被香港特區政府飛行隊救助直升機救起，其餘27人落水失聯。「福景001」輪已沉沒。
央視報導，從廣東省海上搜救中心了解，今天凌晨海上搜救人員救起1名「福景001」失聯人員，目前生命跡象穩定，現場搜救行動仍在進行中。
這顯示迄今已有4名船員獲救，但仍有26人失聯。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110704
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