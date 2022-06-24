香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海 船東改口稱只是翻覆

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（中央社台北24日電）承載許多人回憶的香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海，長眠海面下1000公尺處，代表船東的女性發言人今天說法卻大逆轉，聲稱這座海上餐廳只是翻覆，但沒說明這艘船目前在水下或水上。

香港「南華早報」（SCMP）報導，香港仔飲食企業有限公司4天前首度披露，珍寶海鮮舫由拖船轉往柬埔寨途中意外沉沒，而船東的女性發言人今天則改口發表上述聲明。

港府海事處23日晚告訴南華早報，香港仔飲食企業有限公司於24小時內，不向當局通報這起沉船事件，恐觸犯當地法規。

這位女性發言人指出，珍寶海鮮舫並未「沉沒」而是「翻覆」，「說船沉沒不確實」。

但明明就是香港仔飲食企業有限公司聲稱船沉了，還說因事故現場水深達1000公尺，打撈「極度困難」，究竟為何又不能稱之為沉沒，這位發言人沒有答覆。

這位發言人也無法說明，珍寶海鮮舫目前確切位置，以及是否仍在海面上或已沒入深海裡，不過她發表公開談話前，港府海事部門證實，船東已呈交有關於船隻翻覆的書面報告。

海事處表示，珍寶海鮮舫與遠洋拖船Jaewon 9目前還在翻覆的地點也就是西沙群島海域附近，海事處發布的另一份聲明暗指，船東可能違反當地的法規。

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這份聲明指出，任一本地船隻在香港水域及他處沉沒或擱淺或失去動力，船東、船運商或船長須於24小時內致函海事處說明，若提不出不能通報的合理原因則視為違反規定，可處罰款港幣1萬元（約新台幣3萬7000元）。

珍寶海鮮舫歷時46年，因2019年香港爆發反送中抗爭，隔年又受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，珍寶海鮮舫虧損達1億港幣而結束營業，船東說再也無法維持下去，於本月14日駛離香港。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110624