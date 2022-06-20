永別珍寶海鮮舫 拖離香港後沉沒西沙海域難打撈

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（中央社台北20日電）擁有香港前地標「珍寶海鮮舫」水上餐廳的香港仔飲食集團今晚表示，「珍寶海鮮舫」14日被拖離香港後，18日下午在西沙群島海域遭遇風浪而進水，19日沉入海中，已無法打撈，所幸無人傷亡。

綜合香港01等媒體報導，香港仔飲食集團指出，事發當時，負責拖引「珍寶海鮮舫」的船公司曾嘗試救援，但因船身進水傾斜，最終未能成功。

香港仔飲食集團指出，「珍寶海鮮舫」進水及沉沒過程中並沒有任何船員傷亡，但其船身由於事發地點水深超過1000公尺，打撈工程非常困難。而集團對「珍寶海鮮舫」的沉沒感到難過不捨。

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擁有中國宮廷外型、內裝雕梁畫棟的「珍寶海鮮舫」，1976年開業後曾是香港40多年來的知名地標，更曾有「世界最大海上食府」的美譽。加上造型特殊且有海景陪襯，曾吸引眾多中外名流蒞臨，且是不少香港電影取景之處，其中包括台灣觀眾較熟悉的「食神」、「無間道2」等電影。

進入2010年代，「珍寶海鮮舫」的經營狀況每下愈況，2013年起更出現虧損，COVID-19疫情直接導致其停業。香港仔飲食集團雖曾多方接觸尋找其他業者接手，但因經營成本過高及疫情因素乏人問津，遂在2020年3月停業，今年6月14日中午12時並被脫離原址，令不少香港民眾唏噓不已。（編輯：邱國強）1110620