香港地標逾40年 海上餐廳珍寶海鮮舫被拖走

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（中央社台北14日電）香港知名地標、有40多年歷史的水上餐廳「珍寶海鮮舫」，在結束營業且乏人接手的情況下，今天中午被拖離深灣原址，讓香港民眾不勝唏噓，不少港人趕在上午前往拍照，留下它的最後身影。

曾擁有「世界最大海上食府」之稱的「珍寶海鮮舫」，原址最早在1920年代即有船家開設的私人飯館。幾經演變，1970年9月，經營「太白海鮮舫」的港商王老吉集資興建「珍寶海鮮舫」的船體結構。但1971年10月30日裝潢時不慎失火，釀成34死42傷的重大傷亡。

此後，「珍寶海鮮舫」由澳門賭王何鴻燊與香港富豪鄭裕彤合資買下翻修，並將船身造型及內裝全部採用中國宮廷式設計，因此直到1976年才正式開業。據傳，當時的裝飾品及畫作即花費新台幣2300萬元，整艘船身總造價更高達1.1億元。

由於造型特殊，又有海景陪襯，加上香港的國際金融中心及電影製片業發達，不但吸引諸如英國女王伊麗莎白二世，中外影星周潤發、鞏俐、湯姆．克魯斯（Tom Cruise）等名人蒞臨，也是不少香港電影取景之處，其中包括台灣觀眾較熟悉的「食神」、「無間道2」等電影。

但進入2010年代，「珍寶海鮮舫」的經營狀況每下愈況，2013年起更出現虧損，COVID-19疫情更成為壓垮其經營的最後一根稻草。業者雖曾多方接觸尋找後續經營者，但因經營成本過高及疫情因素而乏人接手，因此自2020年3月起停業。

業者並在今年5月30日宣布，「珍寶海鮮舫」將於6月駛離現址，不料5月31日就發生廚房下沉的意外，更註定這座海上餐廳命運。

綜合港媒報導，今天中午12點，「珍寶海鮮舫」在多艘護航船牽引下，被緩緩拖離原址。不少港人選在今天上午趕往現場拍照留念，並對這個地標的消失感到不捨。（編輯：邱國強）1110614