8億造價高雄海上皇宮風光不再 港務公司將拆

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號稱斥資新台幣8億元打造的高雄海上皇宮因公司倒閉欠債，導致船隻滯留港區，台灣港務公司考量船體破敗影響港區安全和形象，將於完成點交後辦理委外拆除等相關作業。（台灣港務公司提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）曾風光一時，號稱斥資8億打造的高雄海上皇宮因公司倒閉欠債，導致船隻滯留港區，台灣港務公司考量船體破敗影響港區安全和形象，將於完成點交後辦理委外拆除。

據臉書粉絲專頁「高雄點」介紹，高雄海上皇宮當年號稱斥資新台幣8億元建造，在香港建造後拖到高雄港，並於民國89年在真愛碼頭畔開幕，成為全台首座合法經營的海上餐廳。但僅風光不到4個月，公司就因發生財務危機發不出薪水。營運10個月後，海上皇宮在民國90年初倒閉原地閒置，最後又被移到旗津港。

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高雄港務分公司今天發布訊息表示，海上皇宮公司倒閉後因資產遭扣押，且船隻長年滯留，至今已積欠台灣港務公司高雄分公司約3000多萬元債務，考量這2艘工作平台船「海上皇宮」及「海上御廚」長年滯港，且業者均未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、他船停泊權利及港區形象甚鉅，因此決定拆除。

港務公司指出，目前船隻仍停泊在港務公司旗津港勤船渠，港務公司已表達承受意願，並已繳納價金。待取得拍定證明及完成點交後，將儘速依「政府採購法」辦理船舶委外拆除等相關作業，以維護高雄港區船舶航安。（編輯：謝雅竹）1110623