蔚來電動車又肇事 行駛失控追撞人車1死5傷

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（中央社台北5日電）繼上海試車墜樓釀成死傷後，中國蔚來電動車4日在河南省漯河市發生行駛時突然失控，導致車輛衝撞路上人車造成1死5傷的事故。蔚來對此表示，全案目前正由當地交警調查肇事原因。

綜合香港01及界面新聞報導，警方初步調查，肇事的杜姓女駕駛案發前駕駛蔚來電動車前往漯河市中心醫院，疑因操作不當，車輛突然加速追撞前車，進而失控撞及路人，造成6人受傷，其中1人經搶救無效死亡，5名傷者無生命危險。

報導指出，杜姓女駕駛事後已被警方控制，事故正在進一步調查處理。而蔚來則回應，目前正在等待當地交警調查肇事原因。

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根據中國網友拍攝的影片顯示，杜女駕駛的是白色蔚來電動車，在追撞前車後又撞及醫院南門外聚集的人群，有多人被撞倒，車輛損毀嚴重。

6月22日，一輛蔚來電動車在上海總部測試時，突然從3樓衝出窗外而墜落地面，車內2名試車員傷重不治。蔚來事後透過官方微博回應，指「這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」，引發輿論撻伐，指公司只想盡快撇清問題，沒有顧及罹難員工家屬的感受。（編輯：邱國強）1110705