更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

分班靠能否買得起平板 雲南省中學遭罵因財施教

2022/7/6 16:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國雲南省普洱市思茅區第四中學實施分班，凡買得起人民幣（下同）5800元（約新台幣2萬5800元）平板電腦的學生可分到智慧班，否則只能屈就於傳統班，經查證屬實校方退費逾244萬元。

綜合中國媒體澎湃新聞與界面新聞報導，因張姓普洱市民向國務院「互聯網+督察」投訴，引發當局重視而展開調查。

雲南省政府深入探究發現，自前年秋季學期始，這所中學以購買平板電腦為依據，把新入學的7年級生分為智慧班和普通班。同時要求14個智慧班719名學生，按每套5800元的價格購買平板電腦、配套設備及資源服務。

截至當局督查時，719名學生已每人繳納3400元，含平板電腦、配套設備及第一學年資源服務費的費用，收費總額逾244萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因校方的作法違反教育部等多個部門通令，不得強制或者暗示學生及家長購買指定教輔軟體或資料，加重學生家庭的負擔，被令取消智慧班與普通班分班及全額退費，平板電腦收回統一教學使用。

澎湃新聞撰發評論文章指出，想進智慧班，得先買平板很不智慧，若個別學校因「財」施教，誰家捨得花錢，就對誰家的孩子特別優待，強迫學生買平板，就得挨「板子」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族