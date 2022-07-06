分班靠能否買得起平板 雲南省中學遭罵因財施教

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（中央社台北6日電）中國雲南省普洱市思茅區第四中學實施分班，凡買得起人民幣（下同）5800元（約新台幣2萬5800元）平板電腦的學生可分到智慧班，否則只能屈就於傳統班，經查證屬實校方退費逾244萬元。

綜合中國媒體澎湃新聞與界面新聞報導，因張姓普洱市民向國務院「互聯網+督察」投訴，引發當局重視而展開調查。

雲南省政府深入探究發現，自前年秋季學期始，這所中學以購買平板電腦為依據，把新入學的7年級生分為智慧班和普通班。同時要求14個智慧班719名學生，按每套5800元的價格購買平板電腦、配套設備及資源服務。

截至當局督查時，719名學生已每人繳納3400元，含平板電腦、配套設備及第一學年資源服務費的費用，收費總額逾244萬元。

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因校方的作法違反教育部等多個部門通令，不得強制或者暗示學生及家長購買指定教輔軟體或資料，加重學生家庭的負擔，被令取消智慧班與普通班分班及全額退費，平板電腦收回統一教學使用。

澎湃新聞撰發評論文章指出，想進智慧班，得先買平板很不智慧，若個別學校因「財」施教，誰家捨得花錢，就對誰家的孩子特別優待，強迫學生買平板，就得挨「板子」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110706