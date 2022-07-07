Meta控深圳視界美國子公司不當抓取用戶數據

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（中央社台北7日電）臉書母公司Meta（元宇宙）5日分別對兩家數據採集網站提訴，指控他們從臉書和Instagram抓取用戶數據用於未經授權的使用；其中之一是中國國家高新企業深圳視界的美國子公司八爪魚。

美國之音中文網今天報導，Meta公司在訴狀中說，位於加州的八爪魚數據公司（Octopus Data）自2015年3月25日以來經營名為「八爪魚」（Octoparse）的「非法服務」，目的是從包括臉書、Instagram、推特和亞馬遜（Amazon）等眾多網站上「不當收集或『抓取』用戶帳戶個人資料和其他訊息」。

這家美國社媒巨頭5日聲明說，「八爪魚設計的軟件（體）可以抓取用戶在登錄帳戶後才可獲取到的數據，包括有關他們臉書好友的數據，例如電子郵件地址、電話號碼、性別和出生日期，以及Instagram粉絲和互動訊息，比如名字、用戶個人資料URL、位置以及每個帖子的點讚數和評論」。

Meta在訴狀中說，八爪魚數據是深圳視界信息技術有限公司旗下的美國子公司。

據深圳視界信息技術有限公司官網，公司是致力於提供大數據軟體與行業解決方案的國家高新技術企業，旗下產品八爪魚採集器連續6年位居網路數據採集軟體榜首，截止2021年，全球用戶突破300萬，Octoparse是八爪魚海外版，「深耕北美、歐洲與日本等市場」。

Meta的訴狀表示，深圳視界首席執行官劉寶強於2015年3月25日用他本人名字註冊了octoparse.com域名，但是「到2018年3月21日，這個注（註）冊使用隱私保護被匿名化了，有關注冊人的訊息不再公開顯示」。

Meta說，劉寶強曾透過個人臉書帳號在臉書推廣網頁抓取軟體，八爪魚公司一些員工或代理人也透過臉書帳號推銷這個軟體。

Meta說，被告公司的這些做法未獲Meta公司的授權，違反了Meta和Instagram的服務條款和政策以及美國聯邦與加州的法律。

訴狀說，八爪魚採集軟體具有各種規避功能，以防止Meta等公司檢測到網路抓取行為。

Meta請求美國聯邦地區法院下達禁制令，禁止八爪魚數據公司使用臉書和Instagram，並且賠償損失。Meta說，公司已關閉與八爪魚有關的臉書和Instagram帳號。

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據美國之音，八爪魚數據未立即回覆置評請求。該公司在官網的產品介紹頁面說，其網頁抓取工具可滿足大多數數據採集要求，包括追蹤和監測價格、利用網站數據抓取來改善營銷策略以及透過網路數據採集來驅動研究或數據模型。

Meta提起的另個訴訟的被告是位於土耳其的某個個人，指控他未經授權而利用自動Instagram帳戶抓取超過35萬用戶的個資。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110707