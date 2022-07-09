中國民航業上半年虧損近5000億 12航司資不抵債

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海9日電）中國民航業因疫情持續遭受重創。據中國民航局統計，今年上半年民航產業整體虧損達人民幣1089億元（約新台幣4846億元），其中有12家航空公司已陷入「資不抵債」的困境。

第一財經報導，中國民航局年中工作電視電話會議8日舉行，民航局局長宋志勇在會中透露，疫情前中國民航業連續11年獲利，2019年的利潤總額達549億元；而疫情爆發以來，累計虧損近3000億元。

宋志勇說，2018、2019年，中國國內民航業的營業收均突破1兆元，而今年上半年的營收只有3072億元，比疫情前下降41.8%。

他指出，受疫情反覆，上半年民航運輸量跌落低谷，每日航班量最低的時候僅有2967班，較2019年同期衰退17.8%，整體產業虧損達1089億元。

據中國民航局統計，截至目前，中國的航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，其中有12家企業的資產負債率超過100%，陷入資不抵債的困境。

在收入銳減同時，民航業面臨的成本壓力卻不斷增加。

宋志勇提到，受國際油價大幅攀升的影響，上半年燃油成本較去年同期增加222億元，預計全年可能增加860億元；人民幣對美元貶值，匯兌損失較去年同期增加167億元。此外，在疫情防控常態化下，消耗型的防疫物資也成為企業的剛性成本，增加經營困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宋志勇表示，下半年在政策上將作出調整，按照「國務院聯防聯控機制部署和國際客運航班階段性增班安排方案」，制定「常態化疫情防控下口岸機場接收國際航班辦法」，考量各地防疫能量與疫情傳播風險，加強推動國際航班恢復和發展。

中國民航局日前提出以現金補貼虧損的企業紓困計畫，自5月21日起，中國的航空公司執飛國內線載客航班，若一趟收入無法和運行成本打平，虧損部分將獲得政府現金補貼。（編輯：楊昇儒）1110709