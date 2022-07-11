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武漢大學出現一例霍亂 中國官方緊急封控消毒

2022/7/11 12:41（7/11 13:19 更新）
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武漢大學出現一例霍亂案例，中國官方強調已緊急對相關場所臨時封控管理和消毒，目前未發現新增病例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
武漢大學出現一例霍亂案例，中國官方強調已緊急對相關場所臨時封控管理和消毒，目前未發現新增病例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北11日電）中國官方今天證實，武漢大學出現一例霍亂案例，指患者經治療後病情得到控制，另強調已緊急對相關場所臨時封控管理和消毒，目前未發現新增病例。

根據中國新聞周刊今天報導，據「大成武昌」微信公眾號消息，武漢武昌區衛生健康局通報，7月9日晚間，武昌區疾控中心接獲醫院通報，武漢大學出現一例感染性腹瀉病例，以嘔吐腹瀉為主，伴低熱，血清學凝集試驗為陽性。

經省市區三級疾控中心覆核，這名病例的血清學凝集試驗為陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。

由於病例出現在大學內引發關注，武漢武昌區衛生健康局說明，患者經診治病情得到控制，症狀消失。另對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，強調在相關場所進行臨時封控管理和消毒處置後，目前未發現新增病例。

武昌區衛生健康局指出，霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療，已指導武漢大學做好廣大夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育工作，請學校加強校園環境管理，並呼籲廣大市民注意個人衛生，做好自我健康監測，不信謠，不傳謠。

綜合中國媒體報導，昨天網路開始傳出7月9日晚間武漢大學工學部宿舍疑似發現一例霍亂，並且全棟學生都進行了統一肛拭子檢測。

霍亂在中國是甲類傳染病。主要由霍亂弧菌引起，症狀主要以腹瀉為主，甚至肚子不疼就開始腹瀉，也會伴有嘔吐出現。發病急，傳播快。被污染的水源及海產品都可以作為傳播途徑。劇烈腹瀉往往對人體造成較大危害，會出現脫水等，甚至導致生命危險。

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武漢大學10日也在官網發布關於加強夏季腸道傳染病預防的溫馨提示，表示夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，請立即到校醫門診預檢分診。

武漢2019年時爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，如今在武漢又出現霍亂病例，有網友留言「怎麼總在武漢..」，另有網友質疑源頭在哪？指照理說現在環境衛生不至於滋生霍亂細菌，但不找到源頭真的不安心。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110711

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