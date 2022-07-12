習近平回信台灣青年 持續提供各項便利

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第20屆海峽青年論壇12日上午登場，中國國家主席習近平以信件的方式向與會台灣青年表示，中國大陸會一如既往為台灣青年在大陸學習、就業創業、生活提供更多便利。圖為參與海峽青年論壇的兩岸青年。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月12日

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（中央社記者吳柏緯廈門12日電）第20屆海峽青年論壇今天上午登場，中國國家主席習近平以信件的方式向與會台灣青年強調，中國大陸會「一如既往為台灣青年在大陸學習、就業創業、生活提供更多便利。」

中國大陸全國青聯副主席傅振邦今天出席第20屆海峽青年論壇，在會中宣讀習近平對參與論壇的台灣青年回信。

習近平在信中提到，「得知你們因海峽青年論壇同大陸結緣，在大陸找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國日新月異的發展變化，感受到了兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。」

習近平表示，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

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他說，希望在陸台青多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，「讓更多台灣青年了解大陸，同大陸青年同心同行、攜手打拼，鍥而不舍（捨）、馳而不息，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。」

據陸媒新華社報導，習近平這封信是回應50名參加本屆海峽青年論壇的台灣青年。這50人日前寫信給習近平，信中陳述在中國大陸學習、工作、生活的經歷和感悟，並且表達了「為民族復興和祖國統一貢獻力量的堅定決心。」（編輯：周慧盈）1110712