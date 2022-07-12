上海現網路防疫 與確診者同一微信群組被隔離

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（中央社台北12日電）上海過度防疫又添新招，有網友反映只因與確診者在同一個KTV微信群組，就被判定為次密切接觸人員，健康碼轉紅碼被迫隔離。上海市青浦區疾控中心今天坦承確有其事，盼市民理解支持。

中國新聞周刊官方微博報導，近日，有網友反映被上海青浦區疾控判定為次密接，只因與COVID-19確診者在同一個KTV微信群組。

網友上傳的電話錄音檔顯示，他表示沒去過出現群聚感染的某KTV，疾控人員則說：「我們經過核實，你的確沒去過那家KTV，去過的，我們按照密接管理，沒去的，就按照次密接管理。」

網友反問：「我沒去怎麼是次密接？」；疾控人員說：「因為你在那個微信群裡。」

這名網友因此健康碼被轉為紅碼，被迫居家隔離。

對此，上海青浦區疾控中心工作人員表示，前述錄音內容屬實，但該人員最終並未被判定為次密接送去隔離點，目前健康碼已由紅碼轉為綠碼。「市疾控下發要求所有群裡的人都要被判定為次密接，後續處理時發現確實沒去過，所以並未判定為次密接。」

「同一微信群判定次密接」立刻在中國網路社群引發批評。有網友在微博相關新聞討論串反問：「因為病毒進化到通過網絡傳播嗎？」；有網友嘆：「這是怎樣的腦袋才能想出這麼離譜的操作」；還有人笑稱現在多了個新詞「雲感染」。

上海青浦區疾控中心微信公眾號12日通報坦承確有其事，強調鑒於娛樂場所特殊性，涉及人員較多，活動軌跡廣，潛在風險較大，有無接觸很難及時查清，為了防止疫情擴散，保護廣大市民朋友的身體健康，因此對「相關風險人員」參照次密接進行先行管控，實施居家隔離。

通報稱，後續經過進一步深入排查，結合流行病學調查等，對確定沒有接觸風險的人員進行排除。

通報並稱，對流調管控過程中給市民帶來的不便，「我們真誠致歉」。希望廣大市民朋友們理解，繼續支持流調工作。（編輯：楊昇儒）1110712