李稻葵：監管挫傷企業家積極性 需再調動救經濟

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（中央社台北17日電）中國知名經濟學家李稻葵今天直指，經濟發展趨緩，首先要調動企業家─尤其是民營企業家的積極性。但先前監管網路平台的執行過程「恐怕有一些問題」，很多民營企業家的積極性受到了挫傷。

新浪財經報導，「2022宏觀形勢年度論壇─夏季年會」16日至今天在北京召開，現任北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長的李稻葵在與會演講時，作上述表示。

李稻葵指出，中國經濟目前確實受到疫情衝擊。在此情況下，預料中國今年的財政政策會更積極，將比名義財政赤字高出很多。其中，政府的實際開支會有較大幅度的上升，財政刺激宏觀經濟發展的力度可能是「近幾年少有的」；至於貨幣政策也將繼續發力，「用擴張求穩定」。

他提到，經濟推動改革，主要是調動社會各個方面的積極性。而「共同富裕」的本質，是讓社會各個階層在參與市場經濟的活動中「得到應有的、符合自己期望」的回報。

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李稻葵直指，這時首先要將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。「在過去一段時間，對互聯網（網際網路）平台監管的初衷是好的，但在執行的過程中恐怕有一些問題」。

他表示，若沒有以創新和發展為目標，反而「機械式」地執行政策、算歷史舊帳，在這個過程中，很多民營企業家的積極性受到了挫傷，因此要「想方設法恢復他們投資和發展的信心」。（編輯：邱國強）1110717