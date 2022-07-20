河南村鎮銀行醜聞重挫公信力 動搖官方威信

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（中央社台北20日電）中國河南村鎮銀行醜聞重挫官方公信力，分析指出，經濟成長放緩、房地產業崩壞等問題動搖中共威信，村鎮銀行再暴金融體系問題，對於社會穩定極為不利，在中共20大召開這一年絕非好消息。

紐約時報（The New York Times）20日報導，河南村鎮銀行為中共帶來嚴峻考驗，中共高度重視穩定以及面對各項威脅的控制能力，存款人累計存款總額相比於中國經濟規模來得小很多，該案卻是中共對人民更好未來的承諾一大打擊。

村鎮銀行的問題顯示中國老百姓手中的錢有多不安全，將錢存進銀行看似安全、平常的交易，卻也有風險，伴隨中國經濟放緩，金融問題更加敏感。

中共維護公信力在今年尤其重要，預計中國領導人習近平將在中共20大上進一步鞏固權威。中共公信力已經面臨經濟成長放緩考驗，村鎮銀行醜聞所揭露的腐敗和監管不力問題，再次打擊官方公信力。

香港大學金融學教授陳志武表示，人們不再相信村鎮銀行也不相信房地產市場，焦慮感迅速上升，這對於社會穩定很不利，這類問題的敏感性和嚴重性在這些不尋常的大規模抗議中相當明顯了。

陳志武說，中國正在惡化的經濟給陷入困境的銀行和企業帶來更大壓力，「預計會看到更多村鎮銀行面臨與河南村鎮銀行一樣的問題」。

北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）說，河南村鎮銀行的損失和尚未披露的損失如何解決將取決於政府，官員們可以允許金融機構不履行義務，讓放貸者蒙受損失；也可以擠壓工人，或可以印更多鈔票導致通貨膨脹，最終總會有人承擔損失。

河南村鎮銀行的存戶們擔心，損失會由他們來承擔。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110720