積欠薪資房租 上海台資麵包店克莉絲汀傳財務問題

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）上海老牌台資麵包店克莉絲汀傳出財務問題，積欠員工薪資、房東多月收不到租金、多數門市大門深鎖。消費者手上的預付卡無法兌換，上海預付卡服務平台已將其列入預警名單。

綜合澎湃新聞、新民晚報報導，由台商創立的連鎖烘培連鎖品牌克莉絲汀近日傳出疑似經營異常，上海多數門市並未隨著解封而恢復營業，至今仍大門深鎖。不但積欠房租與員工薪資，不少消費者表示購買的預付卡無法兌付，客服電話也沒人接聽。

報導提到，有房東反映，克莉絲汀從今年初開始便積欠房租，一直聯繫不上相關負責人。除了門市大門深鎖外，位於銀都路的中央廚房也處於停工狀態，工廠和門市相關員工普遍被拖欠4個月薪水，目前已求助勞動保障部門。

公開資訊顯示，克莉絲汀是1993年由台商羅田安在上海創立，全盛時期在上海擁有543家門店，全中國的門市超過1000家。

一名上海台商向中央社記者表示，確實有聽聞克莉絲汀遇到了一些財務問題，正在設法排除。然而實際的狀況與資金缺口有多大，外人並不清楚。記者上午實際致電克莉絲汀的人工電話客服，始終無法接通。

消息傳出後，包含在微博、小紅書等社群平台上陸續出現心急的消費者詢問「預付卡裡還有錢沒有用完怎麼辦」？據觀察，每位消費者預付的金額從數百元到上千元不等。

報導引述上海市單用途預付卡協會常務副會長范林根表示，克莉絲汀原本要在7月1日恢復營業，但隨後又表示受到疫情影響，無法重開門，外界預估應該是經營狀況不佳。

目前上海單用途預付卡服務平台已將上海克莉絲汀食品有限公司的商務信用評價評為「D級」，並因為「未準確傳送發卡資訊或報送經營資訊」而登上警示名單。

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范林根表示，上海單用途預付卡的信用等級分為A到E等5個等級，其中D級、E級表示企業存在不同程度的信用問題，其中包含「無法兌付」。

報導進一步指出，根據「上海市單用途預付消費卡管理規定」，企業經營者可以採取履約保證保險方式，抵減部分存管資金。但范林根透露，克莉絲汀的履約保證保險在今年上半年已經到期且沒有續保，「可能是企業沒有繼續購買保險，也可能是保險公司不願為其續保」。（編輯：邱國強）1110720